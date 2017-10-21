 اليمن يثمن دعم مجلس التعاون الخليجي للشرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اليمن يثمن دعم مجلس التعاون الخليجي للشرعية

اليمن يثمن دعم مجلس التعاون الخليجي للشرعية
المناطق - متابعات

ثمن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، الموقف الأخوي الصادق لمجلس التعاون الخليجي، ودعمه المستمر لشرعية اليمنيين ولأمن واستقرار ورخاء اليمن.

وعبر نائب الرئيس خلال لقائه اليوم السبت، بحسب وكالة “سبأ”، المبعوث الخاص بأمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن الفريق مدخل بن دخيل الهذلي، عن تقدير القيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني للدور الذي لعبه مجلس التعاون الخليجي في مختلف التحولات التي شهدتها بلادنا، وآخرها مساندته للشرعية ورفضه للانقلاب ودعمه لاستعادة الدولة اليمنية والحفاظ على الهوية اليمنية التي يحاول الحوثيون طمسها ضمن مشروع إيراني تدميري يستهدف المنطقة بشكل عام.

وأكد نائب رئيس الجمهورية، أن الموقف الأخوي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومجلس التعاون الخليجي، جنب اليمن والمنطقة الكثير من الويلات، ويعول عليه إنقاذ اليمن واليمنيين من محنتهم الحالية والانتصار لإرادة الشعب واستعادة دولته والإسهام بشكل أكبر في إعادة البناء والإعمار والتنمية.

وأشار إلى ما يمثله أمن اليمن من أهمية استراتيجية للمنطقة والإقليم مقابل تهديد الحوثيين الخطير لمصالح الأشقاء والأصدقاء وللملاحة الدولية وللأمن والسلم الدوليين، مؤكداً على أن المكانة الطبيعية لليمن تكمن في وجوده ضمن أشقائه وجيرانه في مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه، نقل الفريق الهذلي تحيات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، مؤكداً على دعم المجلس للشرعية والتمسك بالمرجعيات الثلاث وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

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