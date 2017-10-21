نتائج مباريات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد السعودي للشباب لكرة القدم

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم ، حيث كسب القادسية نظيره الوحدة 3 – 0 ، وتعادل هجر مع الشباب 0 – 0 ، والرائد يخسر من فريق الأهلي 0 – 3 ، كما تغلب الاتفاق على النصر 1 – 0 ، وتعادل الفتح والاتحاد بنتيجة 3 – 3 ، والهلال يكسب أبها 4 – 2 .

وبعد نهاية الجولة جاء ترتيب الفرق على النحو التالي:

المجموعة الأولى :

1 – الهلال ( 13 نقاط )

2 – القادسية ( 9 نقاط )

3 – الوحدة ( 4 نقاط )

4 – أبها ( نقطة واحدة )

المجموعة الثانية :

1 – الاتفاق ( 12 نقطة )

2 – الأهلي ( 10 نقاط )

3 – النصر( 7 نقاط )

4 – الرائد ( بدون نقاط )

المجموعة الثالثة :

1 – الاتحاد ( 8 نقاط )

2 – الفتح ( 7 نقاط )

3 – الشباب ( 6 نقاط )

4 – هجر ( 3 نقاط )