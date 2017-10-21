 نتائج مباريات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد السعودي للشباب لكرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نتائج مباريات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد السعودي للشباب لكرة القدم

نتائج مباريات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد السعودي للشباب لكرة القدم
واس - الرياض

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم ، حيث كسب القادسية نظيره الوحدة 3 – 0 ، وتعادل هجر مع الشباب 0 – 0 ، والرائد يخسر من فريق الأهلي 0 – 3 ، كما تغلب الاتفاق على النصر 1 – 0 ، وتعادل الفتح والاتحاد بنتيجة 3 – 3 ، والهلال يكسب أبها 4 – 2 .
وبعد نهاية الجولة جاء ترتيب الفرق على النحو التالي:
المجموعة الأولى :
1 – الهلال ( 13 نقاط )
2 – القادسية ( 9 نقاط )
3 – الوحدة ( 4 نقاط )
4 – أبها ( نقطة واحدة )
المجموعة الثانية :
1 – الاتفاق ( 12 نقطة )
2 – الأهلي ( 10 نقاط )
3 – النصر( 7 نقاط )
4 – الرائد ( بدون نقاط )
المجموعة الثالثة :
1 – الاتحاد ( 8 نقاط )
2 – الفتح ( 7 نقاط )
3 – الشباب ( 6 نقاط )
4 – هجر ( 3 نقاط )

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