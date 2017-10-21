 مدني أبها يباشر حريق بشقة سكنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدني أبها يباشر حريق بشقة سكنية

مدني أبها يباشر حريق بشقة سكنية
المناطق _ أبها
باشر مدني أبها عند الساعة ١٦:٢٢ من مساء اليوم السبت ١٤٣٩/٢/١ بلاغا عن حريق بشقة سكنية في الدور الثالث في عمارة مكونة من ثلاثة ادوار بحي الموظفين بابها إذ اقتصر الحريق في احدى الغرف  بالكنب والستارة الخلفية للكنب
حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخلاء ساكني العمارة وعددهم 11 شخصا وإخماد الحريق  وعمل التهوية اللازمة للموقع بواسطة المعدات الفنية .. وقد نتج عن الحريق إصابة شخص واحد باختناق بسيط و عولج بالموقع مباشرة من قبل مسعفي هيئة الهلال الاحمر  وهو (مقيم من جنسية عربية ٣٩ سنة ) وحالته مستقرة ولله الحمد  ويعود سبب الحادث من خلال المعاينة الأولية وإجراءات التحقيق إلى  التماس كهربائي نتيجة استخدام توصيلات كهربائية رديئة الصنع

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي

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