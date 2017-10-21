 ثلاث حالات وفاة بطريق جبل منجد و اصابتين منها رضيع بوضع حرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ثلاث حالات وفاة بطريق جبل منجد و اصابتين منها رضيع بوضع حرج

ثلاث حالات وفاة بطريق جبل منجد و اصابتين منها رضيع بوضع حرج
المناطق _ أمل بهكلي

أدى حادث انقلاب مساء اليوم بطريق جبل منجد إلى وفاة ثلاث حالات ونقل حالتين مصابتين للمستشفى منها رضيع وضعه حرج.
وأوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات بالهلال الاحمر تلقت مساء اليوم السبت الموافق، بلاغا عن حادث انقلاب مركبة بطريق جبل منجد وعلى الفور تم توجيه أربع فرق اسعافيه من المراكز القريبة من موقع الحادث ، وعند وصول أول فرقه وجدت أن ثلاث حالات قد توفيت قبل وصول أول فرقه وحالة نقلت عن طريق المواطنين.
وبين الصرخي أن فرقة إسعافية نقلت رضيع حالته حرجه إلى مستشفى صبيا العام  لتلقي العلاج .بينما تولت الفرق الأخرى نقل الثلاث حالات المتوفيه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام .

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