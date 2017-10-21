تشكيلة مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي

تنطلق- بعد قليل- المباراة الهامة بين قطبي جدة فريقي الاتحاد والأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بالجولة السابعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف مع أندية الباطن والفيصلي والهلال، وفي المقابل يملك الاتحاد في جعبته 8 نقاط يحتل بها المركز السابع.

ويلعب الاتحاد اللقاء بتشكيلة تضم: “عساف القرني، طارق عبدالله، عمار الدحيم، بدر النخلي، محمد قاسم، خالد السميري، فهد الأنصاري، كارلوس فيلانويفا، ربيع سفياني، محمود كهربا، أحمد العكايشي”.

فيما جاءت تشكيلة الأهلي كالتالي: “محمد العويس، منصور الحربي، أبوابونا، معتز، سعيد المولد، وليد باخشوين، كلاوديمير، ليوناردو، حسين المقهوي، فيتفا، عمر السومة”.

ويعتمد الأهلي على قدرات هدافه المحترف عمر السومة في التسجيل لتخطي عقبة الاتحاد، وخاصة أن السومة هداف الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية، يعيش حاليًّا قمة تألقه.

ويسعى المحترف السوري لقيادة الأهلي للفوز بالديربي، بجانب تعزيز موقعه في صدارة الهدافين التي يتربع عليها برصيد 7 أهداف، بفارق هدفين عن مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع.

وسيبحث فريق الاتحاد عن نتيجة إيجابية يتقدم من خلالها إلى مراكز المقدمة لكن مهمة مدربه التشيلي لويس سييرا لن تكون سهلة أمام الأهلي؛ لأنه سيخوض المواجهة في غياب مهاجمه فهد المولد بداعي الإصابة.