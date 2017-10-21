 رئيس وزراء جمهورية العراق يصل الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رئيس وزراء جمهورية العراق يصل الرياض

رئيس وزراء جمهورية العراق يصل الرياض
المناطق _ واس

وصل دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق إلى الرياض مساء اليوم .
وكان في استقبال دولته, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي وسفير جمهورية العراق لدى الممكلة رشدي العاني .

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