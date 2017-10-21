 تيلرسون يبدأ جولة جديدة في الرياض لحل أزمة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تيلرسون يبدأ جولة جديدة في الرياض لحل أزمة قطر

تيلرسون يبدأ جولة جديدة في الرياض لحل أزمة قطر
المناطق _ الرياض

بدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون السبت زيارته الثانية للمملكة  في بضعة أشهر، قبل أن يتوجه إلى قطر، في محاولة جديدة لكسر الجمود في الأزمة الدبلوماسية بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر.

ومن المتوقع أن يبدأ تيلرسون اجتماعاته الرسمية مساء بلقاء مع نظيره  عادل الجبير، على أن يجري في وقت لاحق محادثات مع خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويتوجه تيلرسون إلى الدوحة بعد الرياض، على أن تشمل جولته الخارجية أيضاً والتي تستمر حتى 27 أكتوبر الهند وباكستان.

وكان تيلرسون الذي يعرف المنطقة بشكل جيد منذ أن كان رئيساً لمجلس إدارة المجموعة النفطية “اكسون موبيل”، أخفق خلال مهمة أولى في يوليو الماضي في تحقيق مصالحة بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها – السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو بعد زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، متهمة الدوحة بدعم “الإرهاب” والتقرب من إيران.

وقبيل وصوله إلى الرياض، قال تيلرسون لوكالة بلومبرغ الخميس “لا أتوقع التوصل إلى حل سريع”.

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