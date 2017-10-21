 رجال حرس الحدود يحبطون تهريب ستمائة وستة وثمانون كيلو جرام وجرامين (٦٨٦,٢) من مادة الحشيش المخدر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رجال حرس الحدود يحبطون تهريب ستمائة وستة وثمانون كيلو جرام وجرامين (٦٨٦,٢) من مادة الحشيش المخدر

رجال حرس الحدود يحبطون تهريب ستمائة وستة وثمانون كيلو جرام وجرامين (٦٨٦,٢) من مادة الحشيش المخدر
المناطق _ الرياض

تمكّن رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود “بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة؛ فقد تمكّن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية في (جازان ،نجران، عسير )،  بعد توفيق الله، خلال الفتره من ١٨ / ١/ ١٤٣٩ هـ حتى ١ / ٢ / ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات، وبلغ مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم ستمائة وستة وثمانون كيلو جرام وجرامين (٦٨٦,٢) من مادة الحشيش المخدر “.

وأضاف: “تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة؛ مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف”.

وبيّن المتحدث أنّ “العمليات أسفرت عن القبض على عدد (١٩) تسعة عشر شخصًا من الجنسية الأثيوبية،  و(٣) ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية، و(٣) ثلاثة أشخاص من الجنسية الصومالية”، مبينًا أنه “تمت المباشرة في حينه باستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى”.

وأكد المتحدث الرسمي بأن “رجال حرس الحدود مستمرون، بعون الله وتوفيقه، للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون  على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وسيبقون السد المنيع لحمايتها من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائها؛ بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه”.

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