مدير سياحة منطقة تبوك يلتقي رئيس مجلس الغرف التجارية بتبوك

التقى مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن محمود الحميدي , برئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك سعيد عواض عسيري , وذلك بمقر غرفة بتبوك.

وجرى خلال اللقاء بحث دعم وتطوير أوجه التعاون بين سياحة تبوك والغرفة التجارية ومناقشة الفرص الاستثمارية السياحية بالمنطقة وذلك تماشيا مع “رؤية 2030″، كذلك تم استعراض مجمل أنشطة الغرفة والخدمات التي تقدمها لمجتمع المنطقة من الجانب السياحي.

وفي ختام اللقاء أعرب “الحميدي” عن شكره تقديره للغرفة التجارية الصناعية بتبوك , مثمناً الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والأمانة العامة في كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات وتطوير الأنشطة السياحية بالمنطقة.