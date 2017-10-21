 “700” نزيله يستفدن من فعاليات فروع الإيواء النسائية بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“700” نزيله يستفدن من فعاليات فروع الإيواء النسائية بالرياض

“700” نزيله يستفدن من فعاليات فروع الإيواء النسائية بالرياض
المناطق _ الرياض

نفذت دور ومراكز الإيواء النسائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية بمناسبة يوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16 من اكتوبر من كل عام بحضور منسوباتها وجميع الفئات المشمولة بالرعاية داخلها البالغ عددهن 700 نزيلة.

احتوت الفعاليات التي نظمتها “مراكز التأهيل الشامل بحي القدس والملز والدرعية والخرج ومؤسسة رعاية الفتيات وكذلك دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية ودار الحضانة “فلل الربوة”على مجموعة من البرامج التوعوية والمحاضرات للتعريف بالغذاء الصحي واهميته وطرق اعداده بشكل صحي للوقاية من الأمراض إضافةً الى شرح الهرم الغذائي وطريقة التسوق الصحي وقراءة البطاقة الغذائية مع توزيع المنشورات التوعوية والارشادية على الحاضرات والإجابة على استفساراتهن.

كما صاحب تلك المحاضرات تنظيم بعض الاركان والمعارض الصحية والغذائية والألعاب الحركية والفقرات الترفيهية والمسابقات بمشاركة عددمن الجهات الحكومية والشركات الذين تم تكريمهم في ختام الفعاليات تقديراً لجهودهم ومساهماتهم الفاعلة.

تهدف هذه الفعاليات التي تأتي كجزء من البرامج والأنشطة السنوية المقامة في فروع الايواء بالرياض الى نشر الثقافة الصحية بين فئاتها المستفيدة من الرعاية وتعزيز الأسلوب الغذائي الأمثل لديهم .

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