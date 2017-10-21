 شرطة دبي توضح ملابسات حادثة دهس المصلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شرطة دبي توضح ملابسات حادثة دهس المصلين

شرطة دبي توضح ملابسات حادثة دهس المصلين
المناطق _ وكالات

توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات بليغة (اثنتان متوسطة وواحدة بسيطة) في حادث دهس بليغ وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة دبي.
وأوضحت شرطة دبي في بيان لها الليلة أنه “وقع الحادث عندما كان السائق (غ. م) آسيوي الجنسية يقود مركبته ذات الدفع الرباعي بسرعة عالية، وعلى أثر انفجار إطار المركبة؛ الأمر الذي أدى إلى انحرافه ودهسه لأشخاص يؤدون صلاة المغرب خارج الشارع العام قبل الجسر المؤدي إلى إمارة الشارقة”.
وأضافت: “انتقلت فرق الإنقاد والإسعاف والضباط بسرعة قصوى للوصول إلى موقع الحادث لتأمين الطريق”، بعد أن عرقل الحادث حركة السير على المخرج القادم من شارع دبي حتى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة.
وقامت شرطة دبي بتسهيل ترحيل جثث المتوفين وتسهيل زيارة ذوي المصابين.

 

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