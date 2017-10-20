نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يقوم بجولة تفقدية للمؤسسة العامة للري ومشاريعها في الأحساء

قام معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بجولة تفقدية للمؤسسة العامة للري ومرافقها ومشاريعها في محافظة الأحساء حيث كان في استقبال معاليه مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك وذلك صباح يوم الخميس الموافق ٢٩-١-١٤٣٩هـ في مقر المؤسسة ومروراً بإدارة المختبرات والبيئة حيث اطلع على احدث التقنيات المستخدمة لقياس استخدام المياه المعالجة للري الزراعي ومن ثم انتقل إلى مركز ابحاث النخيل واطلع على المختبرات والتجارب التي تختص بالنخيل وكيفية الاستفادة من منتجاتها وبعد ذلك انتقل لزيارة مصنع تعبئة التمور واطلع على مراحل الاستلام والتعبئة وأخيراً التخزين ومن ثم انتقل الى عين ام سبعه وهي إحدى العيون المشهورة بالأحساء وابدى سروره لما رآه من آراء مرتاديها وزوارها واستمع لنبذه عن تاريخ العيون واستخداماتها قديماً وحاضراً .

ثم انتقل لمحطة التحكم بمكتب عين الحارة التابع للمؤسسة واطلع على أحدث التقنية والتكنولوجيا المستخدمة في ري الحيازات الزراعية بالواحة مروراً بالمزرعة التجريبية النموذجية بقرية جليجلة حيث اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة لتطوير والحفاظ على التربة والمحاصيل الزراعية وفي ختام الجولة أبدى معاليه سعادته وإعجابه لما رآه بواحة الأحساء وقدم الشكر لقيادات المؤسسة ومنسوبيها على ماتقوم به من أعمال وخدمات للمستفيدين .