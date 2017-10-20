 الأهلي يحسم ديربي جدة بثلاثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأهلي يحسم ديربي جدة بثلاثية

الأهلي يحسم ديربي جدة بثلاثية
المناطق _ جدة

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ديربي جدة بعد تغلبه اليوم السبت على نظيره الاتحاد بنتيجة 3-0، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل السوري عمر السومة تألقه مع النادي الأهلي بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 50 و90، فيما سجل ليوناردو دا سيلفا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56.

ورفع النادي الأهلي رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 16 في صدارة الدوري المحلي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الثامنة في المركز الثامن.

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