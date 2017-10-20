خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء جمهورية العراق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر العوجا بالدرعية مساء اليوم، دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بدولة رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مأدبة عشاء تكريمًا لدولته والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الأستاذ ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير دولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.

كما حضره من الجانب العراقي، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري، ومعالي وزير الدفاع عرفان الحيالي، ومعالي وزير التخطيط ووزير التجارة الدكتور سلمان الجميلي، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرزاق العيسى، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة محمد شياع السوداني، ومعالي وزير الزراعة فلاح حسن زيدان، ومعالي وزير النقل كاظم فنجان، ومعالي وزير الثقافة فرياد راوندوزي، ومعالي مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ومعالي الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي محسن العلاق، ومعالي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الأعرجي، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور رشدي محمود العاني.