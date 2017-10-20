الاتفاق يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الفيحاء

عاود الاتفاق تدريباته اليوم السبت على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق بعد يوم واحد من مباراته مساء امس امام الفتح ضمن الجولة السابعه من الدوري السعودي للمحترفين والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

وسيدأ مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش غداً الأحد التحضير لمواجهة الفريق يوم الأربعاء أمام الفيحاء في الجولة الثامنة.

وكان يسيتش قد أخضع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة لتدريبات استشفائية، بينما ادى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة لحصة تدريبة تحت إشراف يسيتش.

وسبق التدريب اجتماعاً لرئيس النادي خالد الدبل ونائبه حاتم المسحل مع المدرب الصربي حيث جرى خلال الاجتماع الوقوف على مجريات المباراة الماضية.