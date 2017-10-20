 الهلال يكسب الباطن بهدفين مقابل هدف في دوري المحترفين السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الهلال يكسب الباطن بهدفين مقابل هدف في دوري المحترفين السعودي

الهلال يكسب الباطن بهدفين مقابل هدف في دوري المحترفين السعودي
المناطق _ الرياض

كسب فريق الهلال نظيره الباطن بهدفين مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
سجل الهلال الهدف الأول عن طريق اللاعب ماتياس بريتوس عند الدقيقة 62 ، قبل أن يعادل للباطن اللاعب تراباي أديسون بالدقيقة 70 ، فيما أحرز هدف الفوز للهلال في آخر دقائق المباراة اللاعب جيلمين ريفاس بالدقيقة 95 .
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الباطن عند 13 نقطة في المركز الثالث .

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