الهلال يكسب الباطن بهدفين مقابل هدف في دوري المحترفين السعودي

كسب فريق الهلال نظيره الباطن بهدفين مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

سجل الهلال الهدف الأول عن طريق اللاعب ماتياس بريتوس عند الدقيقة 62 ، قبل أن يعادل للباطن اللاعب تراباي أديسون بالدقيقة 70 ، فيما أحرز هدف الفوز للهلال في آخر دقائق المباراة اللاعب جيلمين ريفاس بالدقيقة 95 .

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الباطن عند 13 نقطة في المركز الثالث .