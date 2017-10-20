نائب الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد .

وناقش الجانبان جملة من القضايا والمواضيع المرتبطة بتحقيق السلام في اليمن.

وقال ولد الشيخ أحمد خلال اللقاء إن الأمم المتحدة تسعى لاستئناف جهود السلام باليمن وفق المرجعيات الدولية, مشددًا على ضرورة تضافر الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية والعمل على بناء جسور الثقة لاستئناف المفاوضات.