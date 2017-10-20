الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يفاجئ ” مطار عرعر” بزيارة للأطلاع على مستوى الخدمات

‏‎فاجأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، ، مطار عرعر الإقليمي بزيارة تفقدية مفاجئة تفقد فيها سير العمل واطلع من خلالها على مستوى الخدمات المقدمة في المطار . و شملت صالات الرحلات الداخلية ” صالة المغادرة وصالة القادمين وأقسام المطار والخدمات المقدمة للمسافرين،

وتأتي هذه الزيارة الميدانية المفاجئة لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية امتدادا لزياراته السابقة

والتي شملت أحياء المنصورية والربوة وأقسام الأسعاف والطوارئ في مستشفيات المنطقة وقسم شرطة الفيصلية وسوق الأسر المنتجة .