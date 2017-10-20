 فيديو.. “الصندوق العقاري” يبشر 500 ألف مواطن على قوائم الانتظار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فيديو.. “الصندوق العقاري” يبشر 500 ألف مواطن على قوائم الانتظار

فيديو.. “الصندوق العقاري” يبشر 500 ألف مواطن على قوائم الانتظار
المناطق _ الرياض

وعد صندوق التنمية العقارية، جميع الموجودين على قوائم الانتظار لمشاريع الإسكان المتعددة، بالانتهاء بإتمام طلباتهم خلال 5 سنوات.

وذكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السبت (21 أكتوبر 2017): “الصندوق العقاري سيقوم بخدمة جميع من هم على قوائم الانتظار وعددهم 500 ألف شخص خلال الـ5 سنوات المقبلة، بواقع 7700 شخص شهريًا”.

وكانت وزارة الإسكان أوضحت قبل أيام أن التأخر في إنهاء الكثير ممن ظهرت أسماؤهم في قوائم الصندوق يعود إلى أن 80 في المائة من المتقدمين يرغبون في البناء الذاتي الذي لا يزال يدرس من الجهات التمويلية لإقراره قريبًا.

 

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