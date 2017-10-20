الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي أسرة الشهيد الرقيب سلمان الفيفي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التعازي والمواساة لأسرة الشهيد الرقيب سلمان بن علي محمد الفيفي أحد منسوبي القوات البحرية الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية للدين ثم الملك والوطن في مواجهة المعتدين على الحدود بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وقال سموه في اتصال هاتفي مساء الْيَوْمَ بأسرة الشهيد : ” في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدمه إبنكم الشهيد “رحمه الله ” ، على حدود بلادنا الغالية , مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة , فإننا نعرب لكم عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد ابنكم, سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان”.