 نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيد العريف حسين العبسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 صفر 1439 هجريا, الموافق 21 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيد العريف حسين العبسي

نائب أمير جازان يعزي أسرة الشهيد العريف حسين العبسي
المناطق _ أمل بهكلي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التعازي والمواساة لأسرة العريف حسين بن حناف جابر العبسي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية للدين ثم الملك والوطن في مواجهة المعتدين على الحدود بالحد الجنوبي في منطقة جازان.
وقال سموه في اتصال هاتفي بأسرة الشهيد : ” في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدمه إبنكم الشهيد “رحمه الله ” ، على حدود بلادنا الغالية , مما يؤكد انتماءه لوطنه وولائه لقيادته الرشيدة , فإننا نعرب لكم عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد إبنكم, سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان”

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