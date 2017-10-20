حرس الحدود ينقذ قارب في عرض البحر من الغرق بمنطقة عسير

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير صباح يوم (الجمعه ٣٠ /١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٧م ) من إنقاذ أربعة أشخاص من الجنسية السعودية من الغرق ،

وكان مركز عمق التابع لقطاع القحمه تلقى بلاغًا من مركز الطوارئ يفيد عن تعطل قارب على متنه أربع أشخاص وعلى الفور تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية بعمق لموقع الحادث.

وباشرت فرق الإنقاذ مهامها، وإنقاذ القارب وتبين سبب تعطل القارب خلل فني في محرك القارب وتم انقاذهم وهم بصحة جيده،

وأهاب الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير النقيب خالد بن عالي المطيري بجميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر أثناء الإبحار بعمق البحر والاستعانة برقم الطوارئ (٩٩٤) للإبلاغ عن أي حالات، متمنيًا السلامة للجميع.