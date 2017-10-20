أمسية شعرية للشاعر الحربي بأدبي جدة

يقيم منتدى عبقر الشعري في نادي جدة الأدبي أمسية شعرية للشاعر احمد الحربي رئيس نادى جازان الأدبي السابق الثلاثاء، ويدير الأمسية الشاعر على الشهري عضو منتدى عبقر. .

وقال رئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز الشريف بترحاب بالغ بمشاعر فياضة نرحب بالشاعر الاستاذ شاعر الفل احمد الحربي الذي يحل ضيفاً عزيزاً مقدراً على منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الادبي في امسية شعرية يحلق فيها الابداع والجمال والدهشة في سماء فاتنة المدن العروس جدة.

وفي نهاية الامسية يوقع الشاعر الحربي مجموعته الشعرية الكاملة.