“إيكيا” تستدعي ملايين الخزانات تسببت في “مقتل أطفال”.. وهنا التفاصيل

أعلنت شركة “إيكيا” السويدية لتصنيع وبيع الأثاث المنزلي، عن استدعاء 30 مليون خزانة، بعد أن تكررت حوادث مقتل عدد من الأطفال بسببها، كان آخرها في مايو الماضي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وفي 24 مايو الماضي تسببت خزانة من “إيكيا” في مقتل الطفل جوزيف دوديك وعمره عامان، إذ لم يفلح والده في إسعافه بعد أن سقطت عليه الخزانة، وقد تم الكشف عن تفاصيل الحادثة قبل أيام.

وحسب صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” تعد هذه الحادثة السابعة التي يقتل فيها أطفال بسبب خزانات “إيكيا”، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن فعالية ما قامت به الشركة سابقا من استدعاء لعدد كبير من الخزانات في وقت سابق عام 2016.

وقدمت “إيكيا” تعازيها للعائلة، الجمعة، وقالت في بيان إن “التحقيق الأولي يشير إلى أن الخزانة ذات الأدراج التي تسببت بمقتل الطفل، لم تثبت في الجدار”.

ودافعت شركة إيكيا في بيانها عن استدعاء الخزانات الذي قامت به عام 2016، وقالت إنها قامت بحملة توعية واسعة في وسائل الإعلام الأميركية للتغطية، وأطلقت حملة إعلانية عن استدعاء الخزانات عبر الإنترنت وفي مستودعاتها.

وفي العام الماضي، دفعت شركة “إيكيا” تعويضات بقيمة 50 مليون دولار أميركي لثلاث عائلات في الولايات المتحدة، توفي أطفالها بسبب سقوط أثاث يعود للشركة، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

ولقي ما لا يقل عن 4 أطفال مصرعهم وأصيب 41 آخرون بجروح بسبب سقوط خزائن “إيكيا”، وفقا للجنة سلامة المنتجات الأميركية. وقد تسببت خزانات أخرى للشركة في مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجراح.