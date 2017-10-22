 شاهد.. طائرة تهبط على سيارة وسط الشارع وتثير الهلع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. طائرة تهبط على سيارة وسط الشارع وتثير الهلع

المناطق - وكالات

أظهر شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة اصطدام طائرة صغيرة بسيارتين، إثر تنفيذ قائدها هبوط اضطراري على طريق في بلدة بولاية فلوريدا الأميركية.

وأسفر الحادث الذي وقع قبل يومين عن إصابة 5 أشخاص بجروح تقول السلطات إنها ليست خطيرة، حسب ما قال موقع “FOX 13” المحلي.

وحسب الشريط الذي نشر السبت على مواقع غربية، فقد كانت الطائرة تهبط اضطراريا في شارع بمدينة بطرسبرغ، غربي فلوريدا.

وظهر في الشريط، الذي التقطته كاميرات مراقبة، المارة على جانب الطريق وهم يفرون بعد أن صدموا بهبوط الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيار تفادى اصطداما مميتا بالمنازل الموجودة في المنطقة، لكنه صدم أثناء الهبوط سيارتين.

وقال موقع “FOX 13” إن الطائرة مسجلة باسم شركة في جنوب فلوريدا، وكان على متنها شخصان لم يتعرضا لإصابات خطيرة.

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