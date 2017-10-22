وظائف إدارية شاغرة في شركة ملاذ للتأمين

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

تنفيذي إدارة الاكتتاب (الأولوية للسعوديين): الدرجة الجامعية في تخصص تطوير الأعمال.

تنفيذي مطالبات التأمين العامة (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص التأمين، أو ما يعادلها.

تنفيذي التدقيق الداخلي (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م.

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