صفقة لريال مدريد لخطف هداف “توتنهام”

قالت تقارير إعلامية إن مسؤولي ريال مدريد اجتمعوا مع نظرائهم في توتنهام خلال مأدبة غذاء، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة “تايمز” أن الاجتماع بين مسؤولي الناديين كان الغرض منه مناقشة صفقة غاريث بيل وهاري كين.

من جهتها، قالت صحيفة “آس” الإسبانية إن إدارة النادي الملكي سألت توتنهام عن قيمة اللاعب هاري كين. وقدر مسؤولو النادي الإنجليزي قيمة اللاعب صاحب 112 هدفا في البريمرليغ بـ200 مليون يورو.

في المقابل، ذكرت “تايمز” أن دانيال ليفي، رئيس توتنهام أبلغ رئيس ريال مدريد أنهم لن يبيعوا كين بأقل من 220 مليون يورو، وهي صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان.

هذا وأبدى مسؤولو الريال استعدادهم لإرجاع الويلزي غاريث بيل إلى ناديه السابق (توتنهام) مقابل الاستفادة من خدمات هاري كين.