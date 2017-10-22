 حماس: قطر غاضبة من تقاربنا مع مصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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حماس: قطر غاضبة من تقاربنا مع مصر

المناطق - وكالات

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، الجمعة، إن قطر لا تؤيد التقارب بين حماس ومصر، خاصة في جهود ملف المصالحة، وذلك بعدما حاولت الدوحة التدخل في هذا الملف دون أن تكلل مساعيها بالنجاح.

ورد السنوار على سؤال وجهه له أحد الشبان في قطاع غزة، خلال لقاء شبابي كان يحضره، عن إمكانية تواصل حماس مع قطر لدفع رواتب موظفيها في غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية التي تم الاتفاق عليها في القاهرة، بالقول: “إن قطر غير راضية عن حماس بسبب بعض خطواتها”.

وكانت حركتا فتح و #حماس وقّعتا اتفاق المصالحة الفلسطينية رسمياً في 12 أكتوبر/تشرين الأول بالقاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات المصرية.

واتفقت الحركتان على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل على كافة التراب الفلسطيني، في قطاع غزة ورام الله، بموعد أقصاه 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

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