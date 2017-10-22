مدير جامعة الإمام: أنهينا تعاقد المنتمين للإخوان.. مدلسون ومنتحلون

كشف مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء أ. د. سليمان أبا الخيل عن إنهاء تعاقد الجامعة مع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح في لقاء تلفزيوني على قناة “إم بي سي” في برنامج “بالمختصر”، أنه من طبيعة العمل الجامعي، خصوصا في جامعة الإمام، أنها تقوم بمراجعة دورية في كل فصل من الفصول للوائحها وضوابطها والأنظمة والقيود والشروط بما يخدم العملية التعليمية من خلال عدم التعاقد مع بعض المتأثرين بفكر جماعة الإخوان أو غيرهم من جماعات متطرفة، أو عدم التعاقد مع البعض لضعفهم العلمي لضمان سلامة الإجراءات والعناية بالعملية التربوية وإثراء الفكر الصحيح بعيدا عن الغلو والفرط والتفريط.

وتابع “إنهم يدلسون ويسوفون وينتحلون ويبطلون ويبذلون كل ما يملكون هم ومن وراءهم من أجل إفساد ما يتمتع به المسلمون في أي وطن من الأوطان، خصوصا السعودية”.