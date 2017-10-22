 وزير عراقي: متفقون مع السعودية إلا في الهلال والنصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير عراقي: متفقون مع السعودية إلا في الهلال والنصر

المناطق - الرياض

قال وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، في معرض بغداد الدولي بدورته الـ44، في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري، أنه “لا فرق بين الشعب العراقي والشعب السعودي وكلهم قلب واحد، روح واحدة وتاريخ واحد وانتماء عشائري وقبلي واحد”.

وأضاف وفقا لـ”العربية”، أن “هناك فرق واحد بسيط هناك البعض يشجع النصر والبعض الآخر يشجع الهلال”. وعند سؤاله من يشجع من الفريقين قال الحمامي “أشجع الاثنين”.

ورحب وزير النقل العراقي كاظم الحمامي بالوفد السعودي المشارك بمعرض بغداد الدولي في الأراضي العراقية، وتشارك السعودية فيه بجناح كامل يضم 60 شركة سعودية.

وأشاد الحمامي بعمق العلاقة التاريخية بين البلدين، فيما أكد القائم بأعمال سفارة السعودية لدى العراق، عبدالعزيز الشمري، أن مشاركة المملكة بجناح متكامل يضم 60 شركة سعودية في معرض بغداد الدولي، ستدعم الاقتصاد الوطني وتعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وكان وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، قد التقى الثلاثاء الماضي، سفير السعودية في #العراق، عبد العزيز الشمري، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل.

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