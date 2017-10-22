 قياس النظر يحيل 300 متسوق للكشف الدقيق بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قياس النظر يحيل 300 متسوق للكشف الدقيق بالطائف

قياس النظر يحيل 300 متسوق للكشف الدقيق بالطائف
عادل الزهراني - الطائف:

احالت حملة الكشف المبكر عن ضعف النظر وكسل العين التي تنظمها صحة الطائف من خلال قسم البصريات بمجمع الملك فيصل الطبي اكثر من 300 حاله لكبار السن واكثر من 130 طفل دون سن الثانية عشر للعيادات لمتابعة مشاكل النظر
وكانت الحمله قد استكملت برنامجها داخل مجمع جوري مول على الزوار والمتسوقين وتهدف الحمله الى قياس النظر واعتلالاتها على عدد من الزوار وتعمل على تقديم الدعم والتوعيه الصحيه لمشاكل النظر ومسبباته.

بدرية الغامدي اخصائية البصريات بمجمع الملك فيصل والمشرفه على الحمله ذكرت ان قياس النظر وكشف اعتلالات العين هي ابرز المشاكل التي تواجه كبار السن وكذلك الاطفال حيث دعت الحمله كافة الزوار للخضوع للفحص المباشر وهدفت الحمله الى تقديم توعيه مباشره لعدد من الاشخاص حيال بعض التأثيرات الواضحه على العين والنظر الى جانب احالت عدد منهم لعيادات الفحص الدقيق لمتابعة مشاكلهم الصحيه .
واضافت الغامدي ان الحمله انطلقت داخل المجمع الطبي واستهدفت اكثر من الف مراجعي واستكملت برنامج في مول جوري التسويقي وهي امتداد لعدد من الحملات الهادفه للتوعيه المباشره.
تجدر الاشاره ان الحمله اطلقها مدير مجمع الملك فيصل الطبي مبارك اليامي بحضور عدد من قيادات الصحه والمهتمين وعدد من زوار المول

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