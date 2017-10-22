 تستضيفها تعليم جدة .. انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم في كرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تستضيفها تعليم جدة .. انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم في كرة القدم

تستضيفها تعليم جدة .. انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم في كرة القدم
عادل الزهراني - جدة

تنطلق غدا الأحد منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم في كرة القدم للمرحلة الثانوية بجدة وحتى 26 أكتوبر الحالي على ملعب كرة القدم في المجمع الرياضي بمشاركة 6 إدارات تعليمية (جدة-مكة-الليث-بيشة-ينبع-المخواة).
المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي رحب بوفود الادارات التعليمية المشاركة في البطولة, مشيرا إلى أن إدارته استعدت منذ وقت مبكر للبطولة بالإعداد والتجهيز وأن اللجان المكلفة قد أكملت استعداداتها لنجاح هذه البطولة.
وفي السياق نفسه إكد مدير إدارة النشاط الطلابي بجدة عوض العتيبي، أن إدارة النشاط وفرت كافة الإمكانيات الكفيلة بنجاح البطولة بناء على توجيهات المدير العام للتعليم, موضحا أن تنظيم مثل هذه التصفيات يأتي وفقا لرؤية 2030 والتي تتضمن الارتقاء بالعملية التعليمية الصفية واللاصفية لتحقيق غايات ومضامين تربوية ووطنية عدة إضافة إلى إن الاهتمام بالنشاط الرياضي من خلال إقامة مثل هذه البطولات يبرز المواهب التي من شأنها دعم رياضة الوطن.
يشار إلى أن تعليم جدة يمتلك خبرة كبيرة في تنظيم مثل هذه البطولات كونه احتضن العديد منها إضافة إلى امتلاكه الإمكانات المادية والبشرية لنجاح هذه البطولات.

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