الأرصاد :استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم والرياض يمتد تأثيرها إلى شرق المملكة , في حين تكون السماء غائمة جزئياً خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج