 الأرصاد :استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد :استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية وزير عراقي: متفقون مع السعودية إلا في الهلال والنصر تستضيفها تعليم جدة .. انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم في كرة القدم قياس النظر يحيل 300 متسوق للكشف الدقيق بالطائف مدير جامعة الإمام: أنهينا تعاقد المنتمين للإخوان.. مدلسون ومنتحلون حماس: قطر غاضبة من تقاربنا مع مصر “هيئة الرياضة”: لم يصدر أي منع لمن يرتدي “الشورت” من دخول المباريات متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص ينمو ضعف “الحكومي” 340 ألف طفل روهينجي يعانون من الجوع صفقة لريال مدريد لخطف هداف “توتنهام” وظائف إدارية شاغرة في شركة ملاذ للتأمين شاهد.. طائرة تهبط على سيارة وسط الشارع وتثير الهلع

الأرصاد :استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية

الأرصاد :استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم والرياض يمتد تأثيرها إلى شرق المملكة , في حين تكون السماء غائمة جزئياً خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>