اختتام فعاليات معرض ( سلامة أسرتي مسؤوليتي )

اختتم معرض ( سلامة أسرتي مسؤوليتي مساء أمس، فعالياته التوعوية التي استمرت ثلاثة أيام ، وتنظمه مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، بهدف تعزيز مفهوم التوعية لدى المجتمع .

واتى المعرض امتدادا للمراكز التوعوية التي تقيمها المديرية العامة للدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة ، وذلك بمجمع المكان مول التجاري، حيث تضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية للأسر والأطفال تخللها توزيع النشرات الإرشادية والتوعوية بعدة لغات وتوزيع مجموعة من الهدايا والجوائز للحضور ، بالإضافة إلى أقسام توعوية من أهمها القسم المرئي، الذي يُعرض به عدة مقاطع إرشادية مرئية عن بعض الممارسات الخاطئة والخطرة داخل المنزل، كذلك نصائح للتعامل مع المواد الخطرة في حال أسيء استخدامها كالمسابح والسخانات الكهربائية والمواد المنظفة وغيرها ، والقسم المقروء، الذي يستهدف بشكل خاص المعلمين والمعلمات والجهات التعليمية ، و يوضح أهمية وجود مسالك الهروب وأهمية وجود طفايات الحرائق وكواشف الدخان وجميع وسائل السلامة، وقسم توعوي مباشر يوضح تجربة عملية لفائدة جهاز كاشف تسرب الغاز ، وكذلك أهمية اقتناء الموصلات الكهربائية ذات الجودة العالية ، فيما يضم مسرح خاص بالأطفال لإيصال الرسالة التوعوية بأسلوب ترفيهي يتناسب مع أعمارهم وكذلك ركن للرسم واستوديو خاص للتصوير الفوتوغرافي .

و أقيمت على هامش المعرض تدريبات للزوار على استخدام طفايات الحريق عن طريق طفايات حديثة تعليمية وبتقنية عالية بالمحاكاة لزوار المعرض .

يذكر أن إقامة هذه المعارض والمراكز التوعوية ترمي إلى نشر ثقافة السلامة والوعي لدى مختلف شرائح المجتمع وخاصة أفراد الأسرة وتعريف الجميع بما يحيط بهم من أخطار وكيفية التعامل معها .