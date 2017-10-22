اتحاد القدم للأندية: لقب “الملكي” ممنوع.. ومن يستخدمه سيُعاقب

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع الأندية والجماهير من استخدام لقب “الملكي” أو إطلاقه على الأندية واللاعبين، مهددًا بفرض عقوبات على

المخالفين.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه بموقع “تويتر” مساء السبت، “يمنع استخدام لقب الملكي، وندعو الأندية لتطبيق القرار والتنبيه على جماهيرها للالتزام به”.

وأضاف أن لقب “الملكي” ممنوع استخدامه بكل الصور والأشكال، سواء باستخدام اللافتات داخل الملاعب أو عبر مواقع الأندية وتطبيقاتها الإلكترونية، أو من خلال بيع المنتجات التي تحمل اللقب.

ونبه الاتحاد إلى أنه سيراقب تنفيذ القرار من خلال لجانه الخاصة وعبر الجهات المختصة بالتنظيم داخل الملاعب، مطالبًا الأندية بأن تنبه جماهيرها للالتزام بالقرار وتنفيذه في كل الممارسات المرتبطة بالنادي رسميًا “تجنبًا لأي عقوبات قد تصدر بحق النادي”.