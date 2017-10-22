وظائف شاغرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن توافر وظائف لديها من ذوي التخصصات الشرعية.

وأوضحت الهيئة، السبت (21 أكتوبر 2017)، عن حاجتها لشغل الوظائف المستثناة بالمستجدين عن طريق التعيين، لحملة المؤهل الجامعي من ذوي التخصصات الشرعية، وبشرط ألا يقل التقدير عن جيد جدًا.

وحول طرق التقدم للوظائف، قالت الهيئة، إن التقدم يتم عبر نظام “فرص” على الرابط www.pv.gov.sa، ممن تتوافر لديم الشروط المطلوبة، والتقديم عن طريق الفرع الذي يرغب العمل فيه، على أن يقتصر على فرع واحد فقط.

وأضافت الهيئة، أن الفترة المتاحة للتقديم 15 يومًا، تبدأ تاريخ 1439/3/1هـ وتنتهي 1439/3/15.