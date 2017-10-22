 الإسكان: خلال الستة أشهر الماضية ترسي 34 مشروعاً على 24 مطوراً عقارياً لبناء 70 ألف وحدة سكنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الإسكان: خلال الستة أشهر الماضية ترسي 34 مشروعاً على 24 مطوراً عقارياً لبناء 70 ألف وحدة سكنية

الإسكان: خلال الستة أشهر الماضية ترسي 34 مشروعاً على 24 مطوراً عقارياً لبناء 70 ألف وحدة سكنية
المناطق _الرياض

أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، المهندس أحمد مندورة، إن الوزارة أرست خلال الستة أشهر الماضية 34 مشروعاً على 24 مطوراً عقارياً لبناء 70 ألف وحدة سكنية.

وأوضح مندورة – حسبما أوردت صحيفة “الاقتصادية” – أن شركات التطوير الأجنبية استحوذت على 70 % من تلك المشاريع من خلال الشراكة والتحالف مع شركات تطوير محلية.

وأشار إلى أن جنسيات هذه الشركات العالمية تتمثل في الإسبانية والصينية والأمريكية، مبيناً أن هذه الشراكات تساهم في استقطاب التقنية العالية في البناء والخبرات العالمية في بناء نموذج متكامل للتطوير العقاري.

وقد كانت وزارة الإسكان أعلنت عن الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” في وقت سابق، وتضمنت هذه الدفعة 13.9 ألف وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري.

ووصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 215075 منتجاً سكنياً وتمويلياً.

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