 الحكومة اليمنية تدين دعوة قيادي حوثي بإرسال طلاب المدارس للقتال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية تدين دعوة قيادي حوثي بإرسال طلاب المدارس للقتال

الحكومة اليمنية تدين دعوة قيادي حوثي بإرسال طلاب المدارس للقتال
المناطق _ عدن

طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل الحازم والضغط على الانقلابيين الحوثيين بما يكفل حماية الأطفال والحيلولة دون الزج بهم في أتون الحرب والنأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية.
وأدان وزير الإعلام بالحكومة، معمر الارياني، الدعوة التي أطلقها القيادي الحوثي، والمنتحل لصفة وزير الشباب، حسن زيد، بتعطيل العملية التعليمية في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية وإرسال الطلاب والمعلمين للقتال في صفوف جماعته.
وقال الارياني، وفقا لما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، إن هذه الدعوة تؤكد استمرار الانقلابيين الحوثيين في تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات القتالية ضد اليمنيين دون اكتراث بأرواحهم ومصائرهم ومستقبلهم غير مكترثين بالقوانين والأعراف الدولية كافة التي تمنع استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات السياسية.
وأضاف بالقول ” في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الشرعية المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات الحوثية لتسريح الأطفال المجندين في صفوفهم ومغادرتهم للمتارس وإعادتهم للمدارس وترك القنابل والبنادق وحمل الأقلام والدفاتر، نفاجأ بإطلاق أحد القيادات الحوثية لهذه الدعوة لتعطيل العملية التعليمية والزج بالأطفال لقتال اليمنيين خدمة للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة”، مشيراً إلى قيام القيادات الحوثية بإرسال أبنائها للدراسة خارج اليمن، أو تعينهم في أهم الوظائف المدنية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية في حين تدفع بأبناء الشعب اليمني ليقتلوا في الجبهات .

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