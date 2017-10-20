 إعصار قوي يضرب اليابان ويلغي مئات الرحلات الجوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إعصار قوي يضرب اليابان ويلغي مئات الرحلات الجوية

إعصار قوي يضرب اليابان ويلغي مئات الرحلات الجوية
المناطق _ طوكيو

اجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح جنوب اليابان اليوم ، مع اقتراب إعصار قوي مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطيل خدمات السكك الحديدية .
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار ” لان” ، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، وصل إلى الشرق من جزيرة أوكيناوا ويتحرك صوب الشمال الشرقي صباح اليوم ، محملا برياح سرعتها 40 كيلومترا في الساعة.
وتوقعت وكالة الأرصاد أن يقترب الإعصار من العاصمة صباح غد الاثنين قبل أن يتجه شرقا صوب شمال المحيط الهادي، وأصدرت تحذيرات من الأمطار الغزيرة والفيضانات بما في ذلك في طوكيو حتى مع توقع تراجع قوة الإعصار ليصبح من الفئة الثالثة بحلول مساء اليوم .

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