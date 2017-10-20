 اليمن يحتجز سفينة تهريب إيرانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اليمن يحتجز سفينة تهريب إيرانية

اليمن يحتجز سفينة تهريب إيرانية
المناطق _ عدن

أكدت وزارة الداخلية اليمنية احتجازها سفينة تهريب إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية المحاذية لشواطئ جزيرة سقطرى.

وقال وكيل وزارة الداخلية أحمد علي مسعود في تقرير قدمه إلى مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري أمس: “إن التحقيق جارٍ في تفاصيل حمولة السفينة ومصدر تموينها”، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ومن جهته أوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن صيادين محليين في جزيرة عبد الكوري القريبة من جزيرة سقطرى ضبطوا سفينة إيرانية، مبيناً أن السفينة كانت تقل 19 بحاراً إيرانياً وجرى ضبطها في ساحل حديبو مركز الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

كما أكد وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية، فهد كفاين، أن السفينة الإيرانية جرى احتجازها بعد دخولها المياه اليمنية غرب أرخبيل سقطرى، مشيراً إلى أن السفن الإيرانية دأبت على التوغل في المياه اليمنية بطريقة استفزازية والقيام بعمليات غير مشروعة من بينها الاصطياد غير المرخص.

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