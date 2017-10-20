بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسلوفينيا

بدأ مواطنو سلوفينيا في التصويت اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن يفوز بها الرئيس الحالي بوريس باهور لمدة خمس سنوات أخرى.

وأظهرت استطلاعات الرأي فوز باهور من الجولة الأولى بفارق كبير عن أقرب منافسيه مارجان ساريك عمدة بلدة كامينيك في جبال الألب.

ولا يتوقع أن يفوز أي من المرشحين السبعة الباقين، ومن بينهم خمس سيدات وهو رقم قياسي، بنسب مئوية تتجاوز 10 بالمئة من أصوات الناخبين.

ويعد رئيس سلوفينيا منصبا شرفيا إلى حد كبير حيث تتركز معظم السلطة في أيدي رئيس الوزراء والبرلمان، وتجري الانتخابات البرلمانية فى العام القادم.

ويحق لحوالى 7ر1 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات حتى الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).