 بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسلوفينيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسلوفينيا

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسلوفينيا
(From L) Presidential candidates Angelca Likovic, Marjan Sarec, Borut Pahor, Ljudmila Novak, Romana Tomc, Maja Makovec Brencic and Boris Popovic attend the last TV Presidential Debate ahead of the Presidential Elections in Ljubljana, on October 20, 2017. The small former Yugoslav republic's president has a mostly ceremonial role although the holder can proposes and appoint some state officials and heads the army in case of war. Some 1.7 million eligible citizens can cast votes on October 22, with partial results expected later in the evening. / AFP / Jure Makovec
المناطق _ سلوفينيا

بدأ مواطنو سلوفينيا في التصويت اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن يفوز بها الرئيس الحالي بوريس باهور لمدة خمس سنوات أخرى.
وأظهرت استطلاعات الرأي فوز باهور من الجولة الأولى بفارق كبير عن أقرب منافسيه مارجان ساريك عمدة بلدة كامينيك في جبال الألب.
ولا يتوقع أن يفوز أي من المرشحين السبعة الباقين، ومن بينهم خمس سيدات وهو رقم قياسي، بنسب مئوية تتجاوز 10 بالمئة من أصوات الناخبين.
ويعد رئيس سلوفينيا منصبا شرفيا إلى حد كبير حيث تتركز معظم السلطة في أيدي رئيس الوزراء والبرلمان، وتجري الانتخابات البرلمانية فى العام القادم.
ويحق لحوالى 7ر1 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات حتى الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).

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