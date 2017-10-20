 تلقي النقد الثقافي مع الدكتور جمعان عبدالكريم بأدبي القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تلقي النقد الثقافي مع الدكتور جمعان عبدالكريم بأدبي القصيم

تلقي النقد الثقافي مع الدكتور جمعان عبدالكريم بأدبي القصيم
المناطق _ بريدة

يستضيف نادي القصيم الأدبي الأستاذ الدكتور جمعان عبدالكريم الغامدي – الأستاذ في جامعة الباحة – في محاضرة بعنوان ” تلقي النقد الثقافي، مساءلات في كيفيات الاستقبال ” وذلك مساء يوم الثلاثاء 1439/2/4هـ بعد صلاة العشاء مباشرة في قاعة المحاضرات الكبرى في مقر النادي على طريق الملك عبد الله في بريدة .

و سوف يلقي الدكتور الغامدي الضوء على محاور عدة في تلقي النقد الثقافي أهمها التلقي الإيديولوجي للنقد الثقافي، والتلقي الإيديولوجي للنقد الثقافي، والتلقي الإبستمولوجي للنقد الثقافي .

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي القصيم الأدبي الدكتور حمد السويلم الدعوة لجميع المهتمين والمهتمات في مجال النقد لحضور المحاضرة وعرض آرائهم ومداخلاتهم حول الموضوع المطروح .

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