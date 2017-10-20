الطلاب يتحملون “الضريبة المضافة” عن أصحاب المدارس

قال مسؤول بالهيئة العامة للزكاة والدخل، إن ضريبة القيمة المضافة على المدارس الأهلية والعالمية، سيتحمَّلها الطلاب، على أن تُحصَّل على أقساط وفقًا للرسوم الدراسية.

وأضاف المسؤول أن الضريبة تشمل الوحدات السكنية المفروشة كالفنادق والشقق المفروشة والأبراج التجارية، مشيرًا إلى إضافتها على الفواتير الخاصة بنزلاء تلك الوحدات، بحسب صحيفة “المدينة” الأحد (22 أكتوبر 2017).

وكان الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على “تويتر”، قد أوضح الأسبوع الماضي أن الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وأن تحصيلها سيكون بدءًا من 1 يناير 2018.

يُذكَر أنه تبدأ إجراءات تطبيق الغرامات في الأول من يناير المقبل مع بدء تطبيق “القيمة المضافة”، على أن تُفرَض كضريبة غير مباشرة على جميع السلع والخدمات التي تشتريها وتبيعها المنشآت، مع بعض الاستثناءات ستحددها اللائحة.