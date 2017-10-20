 العمل”: زيارات تفتيشية لضبط المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العمل”: زيارات تفتيشية لضبط المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها

العمل”: زيارات تفتيشية لضبط المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها
المناطق _ الرياض

تواصل فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفذ جولاتها الميدانية على المنشآت المخالفة غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، بعد انتهاء فترة المهلة التي بدأت قبل أسبوعين ولمدة أربعة أسابيع، كما سيتم وقف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل،المنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيًا من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.

وأكّد ، أن المهلة التي منحتها الوزارة للمنشآت قد بدأت يوم الأحد 18 محرم الماضي وتستمر لأربعة أسابيع وأن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة.

وقال أبا الخيل: “إن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق ما يثبت ذلك”، موضحا أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مبينًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدَفة خلال المرحلة المقبلة.

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