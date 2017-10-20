خادم الحرمين يبحث تطورات الأحداث في المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الأمريكي، كبيرة الموظفين مارغريت بيتليرين، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض كريستوفر هينزبل، وعدد من المسؤولين.