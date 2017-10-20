الجيش اليمني يحرر جيوبا في الجوف ويُفشل هجمات للانقلابيين في صعدة

أعلن الجيش اليمني، تطهيره جيوبا لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية المتون غربي محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش نجحت في تطهير كافة الجيوب في جبهتي مزوية وحام ، التي حاولت العناصر الانقلابية التسلل إليها ، موضحاً أن معارك ضارية شهدتها جبهتي مزوية وسلسلة حام الجبلية بين الجانبين إثر هجوم شنته الميليشيات على مواقع للجيش وخرقها اتفاقا يقضي بتجنيب المناطق السكنية في مديرية المتون ويلات الحرب.

وأكد المصدر، وفقا لما بثه موقع 26 سبتمبر الإلكتروني، التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المليشيات تراجعت أمام ضربات الجيش وفرت من مواقعها تاركة خلفها عتاداً عسكرياً استولت عليه قوات الجيش.

وفي سياق متصل أكد محافظ الجوف اللواء أمين علي العكيمي الذي زار مواقع الجيش في جبهة الخنجر التابعة لمديرية خب والشعف، أن المليشيات الإنقلابية أصبحت يائسة وضعيفة أمام عزيمة قوات الجيش اليمني ، حاثا القوات على رفع الجاهزية القتالية ومواصلة النضال حتى تحرير كافة المناطق في الجوف من سيطرة الميليشيا الانقلابية.

إلى ذلك أفشلت قوات الجيش اليمني ، أمس، في محافظة صعدة شمال البلاد هجوما للميليشيا الانقلابية في مديرية باقم، وأشارت مصادر ميدانية يمنية في اللواء63 مدرع إلى أن الميليشيا الانقلابية هاجمت مواقع لقوات الجيش في جبل سبحطل، بمحور علب، مبينة أن القوات صدت الهجوم، وأجبرت الميليشيا على التراجع والفرار، وتكبيدها ما لا يقل عن خمسة قتلى وعددا كبيراً من الجرحى.

يذكر أن الميليشيا الانقلابية تقوم بين فترة وأخرى بشن هجمات تحاول من خلالها استعادة جبل سبحطل الإستراتيجي، الذي سيطرت عليه قوات اللواء63 قبل أكثر من أربعة أشهر، إلا أن محاولاتها دائما ما تبوء بالفشل.