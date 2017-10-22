المليك: ما يربطنا في العراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة تتمثل في التطرف والإرهاب ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا دعم المملكة وتأييدها لوحدة العراق واستقراره.

وأضاف الملك سلمان، “نبارك لأشقائنا في العراق ما تحقق من إنجازات في القضاء على الإرهاب ودحره، مضيفا “نتطلع أن تسهم اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي في المضي إلى آفاق أوسع وأرحب”.

وأشار إلى أن “الإمكانات الكبيرة المتاحة لبلدينا تضعنا أمام فرصة تاريخية لشراكة فاعلة لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، وما يربطنا في العراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد”.

جاء ذلك خلال توقيع خادم الحرمين ورئيس وزراء العراق العبادي على مذكرة تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين، شاكرا الدكتور حيدر العبادي على تلبية الدعوة لحضور الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي.