 المليك: ما يربطنا في العراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المليك: ما يربطنا في العراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد اجتماع عربي لدراسة اتفاقية تنظيم أوضاع اللاجئين بالدول العربية 9 أعشاب لعلاج المعدة وعسر الهضم وانتفاخ البطن والإمساك 1.5 مليار ريال إجمالي رأس المال المرخص في السعودية خلال الربع الثالث الجيش اليمني يحرر جيوبا في الجوف ويُفشل هجمات للانقلابيين في صعدة خادم الحرمين يبحث تطورات الأحداث في المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكي “مشرع بن مقبول الحمراني” يحتفل بزواج حفيده “بدر بن طلال “ المملكة تدين تفجير مركز تدريب عسكري في أفغانستان العمل”: زيارات تفتيشية لضبط المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها الطلاب يتحملون “الضريبة المضافة” عن أصحاب المدارس تلقي النقد الثقافي مع الدكتور جمعان عبدالكريم بأدبي القصيم الزهراني للثانية عشرة

المليك: ما يربطنا في العراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد

المليك: ما يربطنا في العراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد
المناطق - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة تتمثل في التطرف والإرهاب ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا دعم المملكة وتأييدها لوحدة العراق واستقراره.

وأضاف الملك سلمان، “نبارك لأشقائنا في العراق ما تحقق من إنجازات في القضاء على الإرهاب ودحره، مضيفا “نتطلع أن تسهم اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي في المضي إلى آفاق أوسع وأرحب”.

وأشار إلى أن “الإمكانات الكبيرة المتاحة لبلدينا تضعنا أمام فرصة تاريخية لشراكة فاعلة لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، وما يربطنا في العراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد”.

جاء ذلك خلال توقيع خادم الحرمين ورئيس وزراء العراق العبادي على مذكرة تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين، شاكرا الدكتور حيدر العبادي على تلبية الدعوة لحضور الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

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