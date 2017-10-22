أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

استقبل صاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ عبدالله الحكيم التميمي .

وجرى خلال الاستقبال استعراض مشروعات الهيئة في مطارات المنطقة، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية, والخطط المواكبة للتوسع في مجال النقل الجوي.

وأعرب رئيس الهيئة عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على دعمه ومتابعته لأعمال الهيئة العامة للطيران المدني في المنطقة.