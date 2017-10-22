مدير عام هيئات عسير يزور مدير جامعة الملك خالد

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع عسير ، بزيارة رسمية لمعالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاالله السلمي، في مكتب معاليه بالجامعة، وقد رحب معاليه بالشيخ الشهري ومرافقيه وقدم شكره لفرع الهيئة بمنطقة عسير على مايقوم به من أعمال جليلة مشيداً بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله من دعم واهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدم شكره كذلك لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على توجيهاته السديدة والنيّرة للنهوض بالعمل الميداني، وتم التفاهم حول التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة في الجوانب التوعوية والبحثية والوقائية التي تعود بالنفع للطلاب والطالبات ، وكذلك بحث سبل الشراكات التعاونية التي من شأنها الإرتقاء بالعمل ومواكبته لرؤية المملكة 2030 ، من جانبه قدم الشيخ الشهري شكره وثناءه العاطر لمعالي مدير الجامعة على حسن الإستقبال وبشاشة الوجه وكرم الضيافة، سائلا المولى جل وعلا أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتقديم مايخدم الدين ويعود بالنفع والصلاح للبلاد والعباد.