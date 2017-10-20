 وزير الخارجية ينقل تعازي القيادة لأسرة القنصل محمد عبدالدائم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية ينقل تعازي القيادة لأسرة القنصل محمد عبدالدائم

وزير الخارجية ينقل تعازي القيادة لأسرة القنصل محمد عبدالدائم
المناطق - واس

نقل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لأسرة القنصل العام للمملكة في كراتشي بجمهورية باكستان محمد بن عبدالله عبدالدائم – رحمه الله – الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية في كراتشي.

وقدم الجبير تعازيه ومواساته لذويه سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته، ورافقه في زيارة العزاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ووكلاء الوزارة وكبار المسؤولين.

وكان جثمان الفقيد قد وصل إلى الرياض مساء يوم أمس، واستقبله في مطار الملك خالد الدولي إلى جانب ذويه وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام الموارد البشرية السفير سلطان السلطان، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة لدى المملكة خان هشام بن صديق.

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